Эксперты СБ обсудили новые меры по ограничению доступа к экстремистским материалам в Сети

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Эксперты Совета безопасности (СБ) РФ обсудили дополнительные меры по ограничению доступа в интернете к экстремистским и террористическим материалам, сообщила в среду пресс-служба аппарата Совбеза.

"Развитие социальных сетей, электронных средств массовой информации и иных интернет-ресурсов значительно усилило возможности террористических организаций по ведению пропагандистской работы деструктивной направленности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим эксперты Совбеза рассмотрели "дополнительные меры по ограничению доступа к распространяемым посредством сети Интернет материалам экстремистского и террористического характера".

Согласно сообщению, в целом на заседании секции научного совета при Совбезе по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности было отмечено, что активное использование цифровых технологий экстремистами и террористами порождает "угрозообразующие факторы, негативно влияющие на состояние национальной безопасности".

Кроме того, добавили в аппарате СБ РФ, было предложено проанализировать специфику способов и средств противодействия преступлениям террористического характера, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, с учетом зарубежного и отечественного опыта.