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В Крыму разрешили работу боулингов и аттракционов на открытом воздухе

Также расширили список кафе и ресторанов, которые смогут работать по ночам

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма разрешили работу боулингов и аттракционов на открытом воздухе в период пандемии коронавируса, соответствующие изменения внесены в среду в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

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"Ограничения, установленные абзацем первым настоящего подпункта, не распространяются на деятельность боулингов и расположенных на открытом воздухе аттракционов", - говорится в документе.

Также расширен список кафе и ресторанов, которым разрешено работать по ночам, теперь в нем 285 заведений.

С начала пандемии в Крыму выявили 134 294 случая заражения коронавирусом, за последние недели прирост значительно увеличился. С 24 января в Крыму людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания вновь запретили покидать дома, однако с 28 января вернули льготы на проезд в общественном транспорте для непривитых пассажиров пожилого возраста. Руководителям государственных и муниципальных учреждений поручено перевести на удаленку до 50% штатной численности персонала. Приостанавливается проведение профилактических медицинских осмотров. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.

Теги
РоссияКрымПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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