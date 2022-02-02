Суд в Париже 4 апреля рассмотрит иски потерпевших по делу об авиакатастрофе в Шереметьево

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Суд в Париже 4 апреля приступит к рассмотрению гражданских исков родственников погибших и пострадавших при жесткой посадке и возгорании SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года, в результате чего погиб 41 человек. Как уточнил ТАСС адвокат пострадавших Игорь Трунов, ответчиками в суде выступят французские компании-поставщики систем и частей самолета, общая сумма исковых требований составляет около €25 млн.

"Мы с парижским адвокатом Никитой Кузнецовым в интересах 31 потерпевшего подали иск в суд Парижа (Tribunal Judiciaire de Paris) о возмещении вреда. Предварительное слушание во Франции назначено на 4 апреля", - рассказал собеседник агентства. - Суммы исков составили от €500 тыс. до €1,5 млн за каждого пострадавшего и погибшего, что приблизительно составляет всего около €25 млн".

По его словам, ответчиками в суде выступят производители оборудования сгоревшего самолета - пять французских, одна немецкая и одна американская компании: Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics, PowerJet, L'Equipement et la Construction Electrique (ECE), Curtiss-Wright Corp.

Как отметил Трунов, согласно комплексному заключению экспертов в области авиационной безопасности, причиной авиакатастрофы стало то, что при аварийной посадке не произошло опережающего разрушения основных стоек шасси при превышении перегрузки, "что привело к разрушению кессонов топливных баков и, как следствие, лавинообразному истечению топлива и пожару". "Авария произошла вследствие конструктивных недостатков и производственных дефектов при изготовлении, - рассказал адвокат. - SSJ-100 не соответствовал нормам летной годности по молниезащите, и поэтому, получив электрический разряд во время полета, вышло из строя большое количество оборудования произведенного ответчиками".

Кроме того, по словам адвоката, в дисциплинарную комиссию адвокатов Парижа от имени потерпевших подана жалоба на французского адвоката Кевина Зеглина, ранее подавшего первый иск в Парижский суд от имени группы пострадавших. "В действиях Зеглина усматривается нарушение Национальных адвокатских правил - RIN. Авиакомпанией-перевозчиком "Аэрофлот" заключено мировое соглашение с условием, что потерпевшие не будут обращаться в суд или предъявлять иные материальные требования к "Аэрофлоту", и потерпевшим выплачены в среднем по €112 тыс.", - отметил Трунов. По его словам, французским адвокатом в поданном им в суд иске заявленные суммы возмещения вреда составили до €50 тыс. Нарушение мирового соглашения влечет изъятие выплаченных ранее €112 тыс., при этом адвокат может получить гонорар успеха с выигрыша в €50 тыс., а потерпевшие останутся в долгах - это не этично и прямой вред потерпевшим. Также очевиден конфликт интересов и ряд других нарушений", - отметил он.

Версия следствия

Уголовное дело об авиакатастрофе самолета авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года слушается в Химкинском городском суде Московской области (после смены состава суда повторно начал слушание дела - прим. ТАСС). Пилоту "Суперджета" Денису Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб.

Следствие считает, что "причиной катастрофы стало несоблюдение командиром экипажа процедуры эксплуатации самолета при выполнении посадки, что привело к неоднократным отделениям самолета от взлетно-посадочной полосы, приведшим к запредельной перегрузке, разрушению самолета и его систем, пожару и гибели людей".

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что Евдокимов имел специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, но "своими действиями создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна". Следствие проверило действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов Шереметьево. В СК уверены, что в сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на случившееся. Кроме того, следователи и эксперты изучили данные бортовых регистраторов, согласно которым во время полета самолет адекватно реагировал на действия пилота. Сам он вину не признает, его защита просила вернуть дело в СК для дополнительного расследования.

В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек, в том числе 40 пассажиров. Собственнику воздушного судна - АО "ВЭБ-лизинг" - причинен имущественный ущерб в размере 1,5 млрд рублей в связи с утратой самолета.