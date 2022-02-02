Коэффициент распространения коронавируса в Москве впервые с 6 января опустился ниже 1

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве впервые с 6 января опустился ниже единицы и составил 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В России в целом показатель продолжил снижение и опустился до 1,37 - минимума с 20 января.

Индикатор превышает единицу в девяти из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся, но во всех из них он заметно снизился. В Нижегородской области показатель опустился до 1,05, в Санкт-Петербурге - до 1,3, в Подмосковье - до 1,34, в Свердловской области - до 1,38, в Воронежской - до 1,5, в Самарской - до 1,56.

Кроме того, в Пермском крае коэффициент упал до 1,69, в Ростовской области - до 1,93, а в Красноярском крае - до 2,37.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.