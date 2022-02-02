Лаборатории Кузбасса перешли на круглосуточную работу для обработки тестов на коронавирус

КЕМЕРОВО, 2 февраля. /ТАСС/. Медицинские лаборатории в Кузбассе, где после выявления штамма "омикрон" заболеваемость коронавирусом выросла почти в три раза, переведены на круглосуточный режим работы для обработки тестов на ковид. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

"Обработкой мазков занимаются 13 государственных и девять федеральных и частных лабораторий, которые в связи с ухудшением эпидситуации перешли на круглосуточный режим работы и на 25% увеличили мощности. Сейчас в сутки обрабатывается 13 660 тестов", - рассказали в Минздраве.

В министерстве отметили, что на сегодня в регионе работают более 200 пунктов тестирования на коронавирус в медучреждениях, а также свыше 300 выездных бригад. Чтобы сократить очереди на тестирование и прием у терапевтов, власти региона приняли решение об изменении режима работы поликлиник, они будут открываться на полчаса раньше. Экспресс-тестирование на коронавирус теперь можно пройти с 07:30 (03:30 мск), также медперсонал измерит температуру и уровень кислорода в крови.

С прошлой недели, когда в Кузбассе впервые был выявлен штамм "омикрон", в регионе ежедневно регистрируется рост заболеваемости коронавирусом. По данным на 2 февраля выявлено за сутки 1 010 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе подтверждены более 97,5 тыс. случаев заболевания, 86,3 тыс. пациентов выздоровели, 1 919 человек умерли. Остальные находятся под наблюдением медиков. В стационарах развернуто более 2,1 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, занято около 82% из них. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки медучреждения готовы увеличить число коек до 7 тыс.