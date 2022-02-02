Премьер Латвии допустил введение частично обязательного призыва в армию

РИГА, 2 февраля. /ТАСС/. Ядром обороны Латвии должна оставаться хорошо экипированная профессиональная армия, но одним из возможных дополнений может стать частично обязательный воинский призыв. Такое мнение в среду выразил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

"Я думаю, что об этом стоит говорить, и министерство обороны вместе с Национальными вооруженными силами (НВС) уже смотрят, как мы могли бы еще укрепить и численно увеличить свои вооруженные силы. Ясно, что ядром, на мой взгляд, должна оставаться профессиональная служба - хорошо обученные солдаты, очень эффективные, боеспособные и хорошо экипированные. Но чем больше мы сможем привлечь и обучить наших жителей и молодежь, тем лучше", - сказал он в интервью местному телеканалу TV-3.

"Обязательный призыв или введение частичного обязательного призыва в армию - это может стать ответом. Это может быть и увеличение числа резервистов, расширение Земессардзе (народное ополчение - прим. ТАСС), возможно, также с частичной обязательностью. Нам нужно удержать качество и профессионализм [обороны], в то же время увеличивая количество [солдат]", - добавил он.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс ранее распорядился подготовить план по увеличению численности личного состава НВС и Земессардзе. В настоящее время в НВС служат около 6,6 тыс. человек, Земессардзе насчитывает еще около 8 тыс. В рамках увеличения численного состава НВС и Земессардзе в 2021 году на профессиональную службу было принято 475 солдат, а в ряды Земессардзе - 639 человек.

Согласно государственной концепции обороны республики на 2020-2024 годы, принятой в позапрошлом году, число военнослужащих профессиональной службы в НВС Латвии к 2024 году должно достигнуть 8 тыс., а Земессардзе - 10 тыс. В свою очередь к 2027 году в Земессардзе должны служить 12 тыс. человек.