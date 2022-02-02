В Омске появится улица имени последнего маршала СССР Дмитрия Язова

ОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Городской совет Омска принял в среду решение присвоить двум новым улицам имена уроженцев Омской области, Героев Советского Союза - последнего маршала СССР Дмитрия Язова, умершего в феврале 2020 года, и Ивана Улыбина. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

"Сегодня, 2 февраля, состоялось пленарное заседание Омского городского Совета. Депутаты приняли решение о присвоении двум новым улицам Кировского округа имен Героев Советского Союза. Именем Ивана Улыбина решено назвать улицу, расположенную параллельно улице Кондратюка. В честь маршала Дмитрия Язова назовут улицу, проектируемую параллельно улице Рокоссовского в районе планируемой многоэтажной застройки в границах улиц Лукашевича, Рокоссовского и 3-я Любинская", - говорится в сообщении.

Язов родился 8 ноября 1924 года в деревне Язово под Омском. В годы Великой Отечественной войны был командиром стрелкового взвода, командиром стрелковой роты на Волховском и Ленинградском фронтах. 30 мая 1987 года занял пост министра обороны СССР. 28 апреля 1990 года Язову присвоено звание маршала Советского Союза. Он стал последним советским военачальником, кому было присвоено это высшее звание, а также последним министром обороны СССР.

Улыбин родился в селе Воронково Омской области, участвовал в форсировании реки Одер, боях за город Штеттин, в освобождении Чехословакии и штурме Берлина. В апреле 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден также орденом Ленина, медалями "За отвагу", "За освобождение Праги", "За победу над Германией".