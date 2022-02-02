Посол России в КНР поздравил ТАСС с запуском новостной ленты на китайском языке

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Запуск ленты новостей ТАСС на китайском языке будет способствовать развитию отношений партнерства России с Китаем в медийной сфере. Об этом говорится в поздравлении посла РФ в КНР Андрея Денисова генеральному директору ТАСС Сергею Михайлову по случаю официального открытия ленты.

"Это, безусловно, важное событие будет способствовать дальнейшему развитию партнерских отношений с Китаем в медийной сфере, более глубокому ознакомлению китайской аудитории с видением международной обстановки из Москвы", - говорится в телеграмме.

Укреплять позиции на международной арене

Открытие такой полезной платформы на самом распространенном языке мира с общим числом говорящих более 1,5 млрд человек будет способствовать дальнейшему укреплению позиций ТАСС в международном информационном поле, считает российский дипломат.

"С учетом высоких стандартов, предъявляемых к публикуемой информации, не остается сомнений в том, что данный формат взаимодействия с китайскими СМИ будет крайне востребован", - написал он, заверив, что российское посольство в Пекине будет и дальше оказывать содействие ТАСС в работе на китайском направлении.

Андрей Денисов посчитал символичным и то, что старт работы новостной ленты пришелся на 1 февраля, когда в Китае повсеместно отмечают главный праздник - Новый год по лунному календарю.

Поздравительные письма направили также посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, президент информационного агентства "Синьхуа" Хэ Пин, генеральный директор, главный редактор холдинга "Жэньминь жибао" То Чжэнь.

Запуск ленты

Агентство ТАСС запустило 1 февраля новостную ленту на китайском языке TASS Chinese News Service. Новостная лента будет выходить по будням с 07:00 до 21:00 мск. Подписчики смогут узнавать мнения ключевых спикеров по актуальным проблемам международной повестки, экономики и общественной жизни, знакомиться с экономическими прогнозами и экспертными оценками. Особое внимание будет уделено российско-китайскому сотрудничеству, контактам России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки, Африки и США.