Степашин заявил, что российские вузы готовят слишком много юристов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Количество выпускников юридических вузов и факультетов в России, которое сейчас доходит до 300 тыс. в год, превышает потребность рынка в этой категории кадров, а качество образования, в том числе в этой сфере, может кардинально различаться от вуза к вузу. Об этом в среду на форуме "Научная аттестация: вчера, сегодня, завтра" в Российской академии образования заявил Сергей Степашин, возглавляющий Ассоциацию юристов России.

"Триста тысяч юристов, выпускаемых в год, - никому не нужны. И ладно бы еще юристов, а то - людей с дипломом о так называемом юридическом образовании. Это, кстати, касается и других сфер деятельности. Давайте говорить откровенно", - сказал Степашин, который также является президентом Ассоциации вузов "Содействие отечественной профессуре".

Говоря о качестве образования, которое получают студенты, в том числе юридических направлений, он отметил очень серьезный "разброс".

"Уже в течение 13 лет я возглавляю направление, связанное с аттестацией юридических вузов и программ. Цифры приведу именно в юридическом образовании: в СССР было 55 юридических вузов и факультетов на 285 млн граждан, когда мы начали эту работу с подачи Владимира Путина <…> у нас было более тысячи вузов и факультетов. Чего только не насоздавали. <…>Но сейчас сократили до 350", - отметил он.