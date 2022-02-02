Социал-демократы Узбекистана призвали запретить TikTok в стране

ТАШКЕНТ, 2 февраля. /ТАСС/. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") призвала полностью заблокировать в Узбекистане доступ к социальной сети TikTok, так как она негативно влияет на молодежь.

Социал-демократы указывают на рост числа видеороликов, демонстрирующих посягательства молодых людей на жизнь других. "То, что таких безобразных случаев, которые чужды ценностям нашего народа, издревле воспитывающего молодых людей в духе почтения к старшим и уважения к младшим, крайне прискорбно", - отметили в "Адолат".

"Надо усилить меры уголовной ответственности, полностью блокировать мобильные приложения в сети интернет, от которых больше вреда, чем пользы, такие как TikTok, - считают в партии. - Наличие возможности доступа к TikTok <...> через приложение VPN показывает, что и этот вопрос требует изучения".

"Адолат" входит в парламент республики, ее фракция - третья по численности. Согласно установленной процедуре, далее депутатам необходимо подготовить законопроект и вынести его на обсуждение соответствующего комитета. В случае поддержки комитетом законопроект будет вынесен на пленарное заседание нижней палаты парламента.

В ноябре 2021 года госинспекция Узбекистана по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций ("Узкомназорат") сообщила, что из-за нарушений законодательства о персональных данных ограничила в республике доступ к Telegram, Facebook, Instagram, TikTok, Skype, YouTube и другим популярным соцсетям и платформам. В ведомстве уточнили, что ограничения введены из-за хранения и обработки персональных данных граждан за пределами республики. Позже власти восстановили полный доступ к соцсетям, а президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил главу госинспекции Голибшера Зияева и министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрата Садикова.