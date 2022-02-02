Узбекистан и Россия разработают проект локализации производства инсулина в республике

ТАШКЕНТ, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и российская компания "Герофарм" локализуют производство инсулина в республике. Соглашение о начале разработки соответствующего проекта было подписано в Москве, сообщили в узбекском ведомстве.

"В Москве руководство Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и российской биотехнологической компании "Герофарм" подписали соглашение о начале практических мероприятий по разработке проекта производства и поставок жизненно необходимых лекарственных препаратов инсулина", - говорится в сообщении.

Согласно документу, для проработки проекта будет создана рабочая группа между министерством инвестиций и внешней торговли, Минздравом Узбекистана и "Герофармом".

"Реализация проекта позволит существенно повысить доступность ряда жизненно необходимых лекарственных средств для людей с сахарным диабетом и станет важным шагом в снижении зависимости системы здравоохранения Узбекистана от импорта данных препаратов, обеспечении лекарственной безопасности и развитии биотехнологического производства в стране", - отметили в министерстве инвестиций и внешней торговли.

В соответствии с соглашением, ведомством будет оказана всесторонняя поддержка российскому производителю в решении вопросов, связанных с реализацией проекта. В ближайшее время стороны разработают и утвердят дорожную карту по практической реализации проекта, включающую в себя конкретные мероприятия и сроки их выполнения.