План по вакцинации взрослого населения от ковида в Липецкой области выполнили почти на 98%

ТАСС, 2 февраля. Более 735,9 тыс. жителей Липецкой области сделали прививку против коронавируса, в том числе дважды вакцинировались свыше 712,8 тыс. человек. Это составляет 97,6% от плана по вакцинации взрослого населения, сообщила ТАСС в среду представитель пресс-службы администрации региона.

"Привито однократно 735 946 человек. Двукратно привито 712 853 человека", - рассказала она.

По данным пресс-службы, более 230 тыс. жителей области прошли ревакцинацию. Всего в регионе планируют привить 80% взрослого населения, или 730 008 человек.

С 31 февраля в области также началась вакцинация "Спутником-М" детей в возрасте 12-17 лет, на данный момент прививку сделали 73 подростка.

В Липецкой области отмечается рост заболеваемости коронавирусом: с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось почти в 15 раз - с 90 до 1 293. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе выявлено более 94,9 тыс. случаев заражения, выздоровели более 83,3 тыс. человек, более 3 тыс. умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим. Для посещения ряда заведений общепита, театров, музеев необходимо показать ковид-сертификат. В настоящее время в больницах региона для пациентов с ковидом создано 1 400 коек, из них около 38% свободны.