Талибы освободили двух журналистов афганского телеканала

ТЕГЕРАН, 2 февраля. /ТАСС/. Силовики захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) выпустили на свободу двух ранее задержанных журналистов телеканала Ariana News. Об этом сообщило в среду афганское агентство Aśvaka.

По данным его источников, ведущий политических программ Варес Хасрат и экономический обозреватель этого канала Аслам Эджаб были освобождены талибами.

В понедельник директор телеканала Ariana News Шариф Хассаньяр сообщил, что радикалы задержали двух сотрудников телестанции без видимых причин. Во вторник миссия ООН по содействию Афганистану выразила обеспокоенность по поводу ограничения работы СМИ в стране и призвала "Талибан" разъяснить причины задержания этих журналистов.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа прошлого года талибы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

В конце декабря Ассоциация независимых журналистов Афганистана и неправительственная организация "Репортеры без границ" обнародовали совместный доклад, из которого следует, что за несколько месяцев после прихода талибов к власти 43% афганских СМИ исчезли, более 6 400 журналистов (в том числе более 80% женщин) потеряли работу.