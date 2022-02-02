В Липецкой области за сутки почти втрое выросло число закрытых на карантин школ и детсадов

ТАСС, 2 февраля. Более 40 тыс. детей в Липецкой области находятся на карантине по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и ковиду. За сутки число полностью закрытых школ и детсадов выросло в 2,7 раза - с 21 до 54, сообщила ТАСС в среду представитель пресс-службы управления образования региона.

"На 2 февраля закрыты на карантин по COVID-19 в Ельце лицей № 5, школы №№ 1, 8, 23, 24 и два детсада в поселке Соколье и "Сказка" в Елецком районе. На карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 44 образовательных организации в Липецке, Липецком, Добринском, Лебедянском, Лев-Толстовском и других районах, три детсада. Для учащихся организовано дистанционное обучение", - сообщила она.

Как добавила представитель управления образования региона, частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в 97 школах 1 010 классов с 22 165 учениками, в 11 детсадах 22 группы на 475 человек, а по ковиду - в 19 школах 50 классов на 701 ученика.

На 1 февраля в Липецкой области на карантине было около 30 тыс. школьников, полностью закрыто 21 образовательное учреждение, а также частично - в 1 127 школах более 1,1 тыс. классов, в которых в общем обучаются свыше 25 тыс. детей.

В Липецкой области отмечен новый рост заболеваемости коронавирусом: с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось почти в 15 раз - с 90 до 1 293. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе выявлено более 94,9 тыс. случаев заражения, выздоровели более 83,3 тыс. человек, более 3 тыс. умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим. Для посещения ряда заведений общепита, театров, музеев необходимо показать ковид-сертификат. В настоящее время в больницах региона для пациентов с ковидом создано 1 400 коек, из них около 38% свободны, разработан план поэтапного развертывания в инфекционных госпиталях до 4 тыс. коек в короткие сроки.