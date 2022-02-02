Все школы закрытого города атомщиков Снежинска перевели на дистанционное обучение

ЧЕЛЯБИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Дистанционное обучение вводится с 3 февраля на неделю во всех школах закрытого города атомщиков Снежинска (Челябинская область). Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении городского управления образования.

Из материалов областного Минздрава следует, что регион находится на пике заражаемости коронавирусом.

"По решению городского штаба, который прошел сегодня, все школы, спортивные секции и допобразование переводятся на дистанционное обучение с 3 по 9 февраля включительно", - сказано в сообщении.

По данным областного Минздрава, всего с начала пандемии в регионе подтверждены 175 409 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели ковидом 3 433 человека. Всего 146 355 пациентов выздоровели и выписаны. Продолжают лечение 21 230 человек. В регионе действует обязательный масочный режим, соблюдение социального дистанцирования, усилены санитарные правила.

Снежинск имеет статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), находится в ведении Росатома. Численность населения составляет порядка 50 тыс. человек. Градообразующее предприятие - "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина".