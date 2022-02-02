В Индонезии выставку "Иннопром" перенесли на осень

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Промышленная выставка "Иннопром", которая должна была пройти 10-12 марта 2022 года в столице Индонезии - Джакарте - перенесена на осень из-за эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил в среду ТАСС директор деловой программы выставки, вице-президент компании "Формика" Антон Атрашкин.

"Подготовка велась крайне активно. На данный момент более 60 российских компаний подали заявки на участие в "Иннопроме" в Джакарте. Поэтому мы очень надеемся, что тот дух и тот огромный интерес, которые российские компании проявили, к осени никуда не денется. Когда, по нашим ожиданиям, эпидемиологическая обстановка будет более благоприятна, "Иннопром" в Джакарте пройдет с успехом", - сказал он.

Ранее сроки проведения выставки уже переносились. Изначально планировалось, что выставка пройдет в ноябре 2021 года, однако потом ее перенесли на март 2022. Как сообщил в июле 2021 года ТАСС посол Индонезии в РФ Хосе Таварес, Индонезия заинтересована в сотрудничестве в области цифровых технологий, кораблестроении, строительстве портов, фарминдустрии.