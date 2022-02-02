Первый международный центр по сохранению хищных птиц начал работу на Камчатке

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Соколиный центр "Камчатка", являющийся первым международным центром по сохранению редких видов хищных птиц, начал свою работу. Туда будет доставлено 84 особи в ближайшее время, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Первый международный центр по реинтродукции и сохранению редких видов птиц хищных пород начал свою работу и готовится принять первую партию премиальных элитных соколов в качестве маточного поголовья. В соколиный центр "Камчатка" будут доставлены 84 особи, первое поколение выведенных в центре птенцов ожидается уже весной текущего года", - говорится в сообщении.

По словам Абрамченко, этот проект объединил лучшие международные практики. "Это первый шаг на пути разработки комплексного подхода к обеспечению орнитологического баланса на городских территориях. Данный проект объединил лучший международный опыт, его реализация велась в тесном сотрудничестве в том числе с экспертами из арабских стран. Возрождение соколиных традиций в России будет способствовать развитию многостороннего сотрудничества со странами Ближнего Востока и Северной Африки", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород расположен на территории Мильковского района Камчатского края. Общая площадь центра составит до 300 га.

Абрамченко также сообщила, выступая на заседании комитета Госдумы в среду, что уже в течение 2022 года до 300 пар кречетов можно будет содержать на базе центра. Кроме того, создание соколиного центра "Камчатка" позволило привлечь более 1 млрд руб. частных инвестиций.

Развитие экотуризма

В свою очередь глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин напомнил, что развитие экологического туризма в России и сохранение экосистем - одни из приоритетных направлений работы партии "Единая Россия". "Это было одно из самых популярных пожеланий наших граждан, когда мы формировали народную программу партии, с которой шли на выборы осенью 2021 года", - отметил Кобылкин.

Он также напомнил, что проект строительства соколиного центра впервые был представлен на Восточном экономическом форуме в 2019 году. "Помимо сохранения биоразнообразия и восстановления популяции птиц редких хищных пород, целью центра также является противодействие браконьерскому отлову соколов, который во многом и стал причиной резкого сокращения популяции. Этот проект станет настоящим прорывом для развития экотуризма и, безусловно, даст импульс региону", - подчеркнул Кобылкин.

По его словам, в первую очередь инициатива будет способствовать развитию туристической и транспортной инфраструктуры регионов РФ.

Важность развития экотуризма в регионе также отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Развитие экологического туризма, экологического сознания и подхода как у туристов, так и у организаторов туризма связана с успешной реализацией зеленых проектов на Камчатке. Это и "Школа защитников природы", которая направлена на развитие волонтерского движения в деле охраны, обустройства ООПТ и экологического просвещения, и проект создания на юге полуострова туристско-рекреационного кластера "Заповедная Камчатка: земля людей, вулканов и лосося" в целях разгрузки воздействия на озеро Курильское и развития прилегающих к ООПТ территорий", - сообщил он.