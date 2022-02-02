Посол Италии в России почтил память павших в Сталинградской битве

ВОЛГОГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Посол Италии в РФ Джорджо Стараче в среду посетил Мамаев курган в Волгограде, чтобы почтить память павших участников Сталинградской битвы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

2 февраля в России отмечают День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Одной из целей поездки посла Италии в Волгоград стало участие в мероприятиях, посвященных Сталинградской битве. Он возложил цветы к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане в Волгограде, а также оставил запись в Книге Памяти.

"Я сегодня приехал сюда, чтобы отдать дань памяти жертвам, которые были понесены гражданским населением и советскими солдатами во время битвы, длившейся 200 дней и ночей. Благодаря советским солдатам много граждан Европы, евреев были освобождены из нацистских лагерей, я думаю, что их родственники, сегодняшнее поколение очень им благодарны за это. Я думаю, что всех, кто поддерживает нацистскую идеологию, являются членами этих зарождающихся организаций, надо привести сюда, в это место, чтобы они поняли эту ошибку, которая была совершена во время войны, чтобы страдания людей не повторились в будущем", - сказал Стараче.

Также он рассказал, что передал региону "книгу искусств на русском языке, которая рассказывает об истории здания, где находится в настоящее время резиденция посольства Итальянской Республики".

Накануне посол встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. На встрече обсудили вопросы сотрудничества в экономической, социальной и культурной сферах между Волгоградской областью и регионами Италии. Джорджо Стараче отметил, что прибыл в регион именно к памятной дате, потому что его отец был военным, а сам он окончил кадетское военное училище и "понимает все жертвы, понесенные русским народом в жестоких боях".