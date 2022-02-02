"ВКонтакте" запустит тематическую ленту к Олимпиаде в Пекине

Социальная сеть "ВКонтакте" в преддверии XXIV зимних Олимпийских игр запустит тематичечкую ленту "Пекин-2022", которая расскажет пользователям о значимых событиях соревнований. Об этом говорится в сообщении соцсети в среду.

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"Спорт - одна из наиболее популярных тем среди пользователей "ВКонтакте". В ближайшие несколько недель их ждут активные обсуждения самых громких событий из мира фигурного катания, хоккея, биатлона, лыжных гонок и многих других зимних видов спорта", - отмечается в сообщении.

Благодаря специальной ленте пользователи смогут следить за итогами состязаний, медальным зачетом, смотреть видео с самыми яркими моментами Игр и знакомиться с мнениями экспертов. Лента "Пекин-2022" станет доступна с 3 февраля на главной вкладке мобильного приложения, а также по ссылке на всех платформах.

Следить за медальным зачетом можно будет и при помощи нового раздела в мини-приложении "Спорт". Кроме того, пользователи могут установить олимпийский эмодзи-статус.

"Миллионы любителей спорта "ВКонтакте" будут наблюдать за Олимпиадой в Пекине. Мы не могли обойти стороной главное событие зимы в мире спорта - поэтому предлагаем инструменты, с которыми легко следить за любимой сборной на Играх <...> Так, в прошлом году пользователи больше 4 млн раз устанавливали эмодзи-статусы, посвященные чемпионату Европы по футболу", - отметил руководитель спортивных проектов "ВКонтакте" Виктор Першин.

Поддержать сборную Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee) поможет кампания #wewillROCyou. Для этого пользователи сервиса "Клипы" могут выложить короткий вертикальный ролик с хештегом акции и в специальной AR-маске - на ней изображены олимпийский факел и слоган кампании. Кроме того, в "Клипах" появится подборка коротких роликов #Пекин2022.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.