Более половины респондентов одобряют ключевые положения закона "о приземлении"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Более 50% респондентов одобряют ключевые положения закона "о приземлении", в том числе открытие представительств зарубежных IT-компаний в РФ, размещение на их сайтах электронной формы обратной связи и регистрацию личного кабинета на портале Роскомнадзора. Это следует из опроса, который провел Региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ).

"Большинство россиян одобряют все три ключевых положения закона ["о приземлении"]: почти 55% россиян выступают за открытие представительств иностранных технологических компаний на территории России, около 58% поддерживают требование к технологическим корпорациям разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти", - говорится на сайте РОЦИТ.

Также сообщается, что 46,9% респондентов знают о том, что закон принят и вступил в силу, 47,9% - одобряют его принятие, 22,5% - не одобряют, 29,6% - затруднились ответить на вопрос. "Почти 67% респондентов согласны с тем, что если иностранные IT-компании не будут исполнять требования закона "о приземлении", то они должны понести установленную законом ответственность. Только 13,3% не согласны с таким утверждением, 19,9% затруднились ответить", - отмечает РОЦИТ.

Исследование РОЦИТ проводилось методом онлайн-опроса с 18 по 25 января, в нем приняли участие 1890 совершеннолетних россиян.

В соответствии с российским законодательством зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в РФ. Роскомнадзор уже опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены компании Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.