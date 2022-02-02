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Нижегородский центр эпидемиологии опроверг информацию об утечке данных 10 тыс. человек

В соцсетях ранее сообщалось, что хакеры взломали сеть центра и завладели личными данными его сотрудников и жителей региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 февраля. /ТАСС/. Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области опроверг информацию об утечке данных 10 тыс. жителей региона, о которой ранее сообщили в соцсетях.

"ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" в связи с сообщениями в сети интернет и информацией в СМИ сообщает, что информация, хранящаяся на серверах учреждения защищена специализированным программным обеспечением. Утечки личных данных нижегородцев не было, распространенная 2 февраля 2022 года информация в СМИ не соответствует действительности", - сообщили в центре.

В среду в Telegram-каналах и соцсетях сообщалось, что хакеры взломали сеть центра и завладели личными данными его сотрудников и почти 10 тыс. жителей. Утверждалось также, что среди данных есть информация о больных ковидом за 2021 год.

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