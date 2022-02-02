В Волгограде установят доску памяти в честь астраханцев, защищавших Сталинград

АСТРАХАНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Мемориальная доска в честь более чем 500 астраханцев - участников Сталинградской битвы будет установлена на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

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"Сегодня глава региона позвонил одному из участников победоносной Сталинградской битвы - Дмитрию Даниловичу Яренко и выразил слова благодарности и поздравления с годовщиной окончания сражения. <...> Во время его (губернатора - прим. ТАСС) недавней встречи с президентом Владимир Путин поддержал инициативу астраханцев присвоить Астрахани почетное звание города трудовой доблести. В свою очередь Дмитрий Яренко попросил Игоря Бабушкина взять на контроль вопрос установления на Мамаевом кургане мемориальной доски в память о более чем 500 астраханцах, сражавшихся за Сталинград", - говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора губернатор заверил ветерана, что мемориальная доска в честь астраханцев - защитников Сталинграда будет установлена после обсуждения всех организационных вопросов с руководством Волгоградской области.

Ежегодно 2 февраля в Российской Федерации отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943). Дата была установлена федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России", подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.

Сталинградская битва - одна из решающих стратегических операций Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. По размаху, длительности, напряженности и количеству участников - одна из крупнейших во Второй мировой войне. Сражение продолжалось 200 дней и разворачивалось на территории площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км. На разных этапах боевых действий в битве с обеих сторон участвовали свыше 2,1 млн человек.

