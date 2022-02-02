В Волгограде установят доску памяти в честь астраханцев, защищавших Сталинград

АСТРАХАНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Мемориальная доска в честь более чем 500 астраханцев - участников Сталинградской битвы будет установлена на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.
Доска будет создана по инициативе ветерана, участника Сталинградской битвы, Дмитрия Яренко, которому присвоено звание "Почетный гражданин города Астрахани".
"Сегодня глава региона позвонил одному из участников победоносной Сталинградской битвы - Дмитрию Даниловичу Яренко и выразил слова благодарности и поздравления с годовщиной окончания сражения. <...> Во время его (губернатора - прим. ТАСС) недавней встречи с президентом Владимир Путин поддержал инициативу астраханцев присвоить Астрахани почетное звание города трудовой доблести. В свою очередь Дмитрий Яренко попросил Игоря Бабушкина взять на контроль вопрос установления на Мамаевом кургане мемориальной доски в память о более чем 500 астраханцах, сражавшихся за Сталинград", - говорится в сообщении.
В ходе телефонного разговора губернатор заверил ветерана, что мемориальная доска в честь астраханцев - защитников Сталинграда будет установлена после обсуждения всех организационных вопросов с руководством Волгоградской области.
Ежегодно 2 февраля в Российской Федерации отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943). Дата была установлена федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России", подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.
Сталинградская битва - одна из решающих стратегических операций Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. По размаху, длительности, напряженности и количеству участников - одна из крупнейших во Второй мировой войне. Сражение продолжалось 200 дней и разворачивалось на территории площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км. На разных этапах боевых действий в битве с обеих сторон участвовали свыше 2,1 млн человек.