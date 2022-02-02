Число амбулаторных больных с COVID-19 выросло в Кировской области в три раза за неделю

КИРОВ, 2 февраля. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусом, проходящих амбулаторное лечение, выросло в Кировской области за неделю в три раза и достигло 22 тыс., сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"Выявлено за прошедшие сутки 996 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. 3 087 человек находится на стационарном лечении. На амбулаторном лечении находятся более 25 тыс. пациентов с гриппом и ОРВИ и свыше 22 тыс. пациентов с COVID-19. Врачи кировских больниц работают на пределе своих возможностей, нагрузка выросла в несколько раз", - говорится в сообщении.

Неделю назад на стационарном лечении находились 1 929 человек, амбулаторно лечились от коронавирусной инфекции 6 982 пациента.

В усиленном режиме работает амбулаторно-поликлиническое звено, служба скорой медицинской помощи, инфекционные госпитали. В поликлинике на ул. Молодой Гвардии, 98, компьютерный томограф переведен на круглосуточный режим работы. Также в связи с непростой эпидемиологической ситуацией пересмотрена работа всего первичного звена здравоохранения, организована работа амбулаторных центров диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции в ряде поликлиник Кирова. Кроме того, на базе реабилитационного центра "На Казанской" вновь начал работу инфекционный госпиталь Кировской областной клинической больницы на 130 коек.