Путин: умение принимать нестандартные решения особенно значимо в период пандемии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Умение людей, удостоенных государственных наград, принимать сложные и нестандартные решения является в период пандемии коронавируса особо значимым примером, который необходимо перенять. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на проходящей в среду в Кремле церемонии вручения госнаград выдающимся россиянам.

"Ваши достижения уже открыли и продолжают открывать новые горизонты в самых разных областях, в самых разных сферах, служат современному развитию России, вносят большой вклад в успешное будущее нашей страны, дают пример преданности делу, долгу, целеустремленности и умения принимать сложные, порой нестандартные решения", - сказал глава государства, обращаясь к участникам церемонии.

"Такой пример особенно значим сейчас, когда и Россия, и весь мир проходят через испытания пандемии коронавирусной инфекции", - подчеркнул Путин.

Приветствуя в Кремле лауреатов, президент отметил, что "ситуация [с распространением инфекции] остается непростой, но жизнь продолжается".

"Сейчас важны наша всеобщая солидарность, взаимовыручка и позитивные события, которые могут служить точкой опоры", - сказал глава государства, отметив, что таким событием всегда является вручение госнаград как символ глубокой признательности достойным согражданам.

"У каждого из вас своя судьба, своя линия жизни, но всех, безусловно, объединяет стремление работать на благо родной страны, общества, на благо наших граждан", - резюмировал Путин, обращаясь к награждаемым.