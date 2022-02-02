Путин на церемонии вручения госнаград поблагодарил всех медиков за самоотверженный труд

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду на церемонии вручения государственных наград в Кремле высоко оценил труд медицинских работников, в том числе в пандемию.

"Настоящими героями в период пандемии для всех нас, для российской общественности, общества, наших людей, конечно, стали медицинские работники. Мы по-особому осознали значимость труда врача, медсестры, фельдшера, всех, кто посвятил себя этой благородной миссии", - сказал Путин.

По его словам, на церемонии вручения госнаград присутствуют профессионалы высочайшего уровня, чьи подвижничество, научный поиск помогают спасать жизни, способствуют развитию здравоохранения в интересах людей. "Имя академика Ивана Дедова широко известно и в нашей стране, и за ее пределами. Ученый-эндокринолог с мировым именем, он вывел на принципиально новый уровень помощь людям, страдающим диабетом и другими опасными заболеваниями", - обратил внимание президент.

Путин также отметил, что с первых дней пандемии примером полной самоотдачи, олицетворением профессиональных и личных качеств, необходимых медику, стала главврач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

"Делать все возможное и невозможное для спасения жизни людей - профессиональный и человеческий девиз Андрея Каприна, талантливого организатора, хирурга, онколога", - сказал Путин, напомнив, что Каприн является одним из инициаторов масштабной программы борьбы с онкологическими заболеваниями, которая реализуется в РФ. Глава государства также подчеркнул, что в тяжелейшем, напряженном режиме все это время работает Федеральное медико-биологическое агентство под руководством Вероники Скворцовой.

"Хочу сердечно поблагодарить всех наших медработников: и тех, кто сегодня получает награды, и сотни тысяч ваших коллег, которые самоотверженно служат своей профессии, обществу, стране и людям", - указал президент.

Заслуги деятелей в других сферах

Глава государства отдельно поблагодарил получателей высших госнаград, чьи сфера деятельности и заслуги не связаны с медициной. "Принципам подлинного служения Родине подчинена вся многолетняя, многогранная деятельность академика Евгения Велихова. Прославленный ученый, физик-ядерщик, долгие годы возглавлявший знаменитый Курчатовский институт, заслужил в нашем обществе непререкаемый авторитет", - отметил Путин. Он напомнил, что 2 февраля Велихову исполнилось 87 лет. Президент поздравил академика с днем рождения и пожелал всего самого хорошего.

Путин также заявил, что звезды Героя Российской Федерации по праву удостоен Евгений Крутов, потомственный летчик-испытатель, который, рискуя жизнью, сумел увести от жилых домов загоревшийся истребитель.

"Преодолевать любые испытания нам всегда помогала верность нашим ценностям, которые получили яркое отражение в отечественной культуре. Работе в этой сфере посвятили себя [генеральный директор Кубанского казачьего хора] Виктор Захарченко и [гендиректор - художественный руководитель Государственного Кремлевского дворца] Петр Шаболтай", - сказал президент.

Он высоко оценил и заслуги журналиста Виталия Игнатенко, который более двух десятилетий руководил ТАСС. "Очень многое сделал для укрепления культурного пространства России, для поддержки наших соотечественников за рубежом Виталий Игнатенко", - обратил внимание Путин.