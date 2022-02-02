Медики Улан-Удэ развернули пункты забора контрольных анализов на ковид в школах

УЛАН-УДЭ, 2 февраля. /ТАСС/. Пункты забора контрольных анализов на коронавирус развернуты в восьми школах Улан-Удэ. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперштабе Бурятии.

"Чтобы ускорить процесс контрольного тестирования на ковид, в Улан-Удэ организованы отдельные пункты для сдачи анализов для выздоравливающих. Они открылись в восьми школах. Данные пункты предназначены для приема контрольных мазков ПЦР для выздоравливающих - после седьмого дня с начала заболевания", - сообщили в оперштабе.

Как пояснила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, в густонаселенных районах города самих медицинских организаций недостаточно для того, чтобы обеспечить разделение потоков пациентов - на тех, кто обращается за помощью и сдает анализы при первых симптомах заболевания, и уже прошедших курс лечения. При этом в каждой школе предусмотрен отдельный вход в помещение спортзала, где располагается пункт. В учреждениях усилен дезинфекционный режим.

Ранее в Улан-Удэ открылись два центра амбулаторной помощи больным с ОРВИ и подозрением на ковид - в физкультурно-спортивном центре в Железнодорожном районе и в центре единоборств в Октябрьском районе. Туда за помощью обращаются больные с ОРВИ и подозрением на ковид.

Всего в Бурятии зарегистрировано 91 386 случаев заражения COVID-19, из них 1 603 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 940 пациентов, занятость коечного фонда составляет 84,8%. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 25 223 человека.

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Первым компонентом привито 487 516 человек, вторым - 458 544 человека. Ревакцинацию начал 119 651 человек.