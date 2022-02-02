Глава Высшей аттестационной комиссии сравнил финансовое положение аспирантов с нищетой

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Стипендии российских аспирантов, составляющие сегодня в среднем 3-7 тыс. рублей, слишком малы, в с связи с чем учеба в аспирантуре фактически обрекает на нищенское существование. Об этом в среду на форуме "Научная аттестация: вчера, сегодня, завтра" в Российской академии образования заявил председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки РФ Владимир Филиппов.

"Стыдно то, что у нас аспиранты получают 3-7 тыс. рублей. Это люди, которые закончили бакалавриат, магистратуру. Им, как правило, 23-24 года уже, они думают о создании семьи. Какую диссертацию можно писать, получая в Москве 5-7 тыс. рублей? <…> Мы просто говорим [им]: поступайте в нищету. Давайте переименуем аспирантуру, будет: "Поступайте в нищету", - сказал Филиппов.

Он отметил, что стипендии аспирантов сегодня в два раза ниже прожиточного минимума по стране. При этом в Москве этот порог выше, а значит заработок исследователей - еще меньше.

"Конечно, надо нам ставить вопросы, чтобы решить [проблему] материальной поддержи аспирантов, чтобы они не бегали и не подрабатывали", - отметил он, приведя в пример предложения оформлять аспирантов на половину или четверть ставок в вузах.

С главой ВАК согласна вице-президент Российской академии наук Ирина Донник. Она назвала стипендии мизерными и указала на то, что в регионе аспирантам сложнее найти заработок, что влияет на качество их исследовательской работы.

"Они вместо того, чтобы сидеть в лабораториях, тратят практически все свое время на подработку. Надо поднимать <…> стипендию хотя бы до прожиточного минимума", - сказала Донник, добавив, что для привлечения специалистов в науку нужно работать и над повышением престижа ученых степеней.