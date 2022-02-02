Более 2,5 млн туристов посетили горнолыжный курорт Архыз в КЧР с момента его открытия

ЧЕРКЕССК, 2 февраля. /ТАСС/. Горнолыжный курорт Архыз в Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) с момента его открытия посетили более 2,5 млн туристов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"Ежегодно прирост турпотока на курорте составляет от 10 до 50%. Всего с момента открытия в 2014 году за восемь полных горнолыжных сезонов курорт принял больше 2,5 млн гостей", - сообщили в компании.

По словам гендиректора АО "Кавказ.РФ" Хасана Тимижева, опыт Архыза показывает, как рост турпотока на курорт активизирует частный бизнес. Он отметил, что уже в этом году здесь кратно увеличится число мест размещения, вырастет количество и разнообразие сервисов.

"Как результат - интерес крупных инвесторов к выкупу курорта у государства. "Эльбрус" и "Ведучи" мы развиваем по той же модели, поэтому в 2022 году сделаем здесь акцент на расширение и модернизацию горнолыжной инфраструктуры. Инициативы частного бизнеса, уверен, не заставят себя ждать", - цитирует пресс-служба Тимижева.

Ранее сообщалось, что номерной фонд горнолыжного курорта Архыз за счет строительства новых объектов в текущем году планируют увеличить до 1,4 тыс. мест, что почти на 60% больше имеющихся на начало года.

О курорте

Горнолыжный сезон на курорте Архыз длится с декабря по апрель. После короткого межсезонья наступает время горных походов, путешествий к ледниковым озерам в пешей доступности и купания в горных водопадах. Ежегодно сотрудники курорта прокладывают новые экологические тропы, а резиденты развивают летние сервисы. Отели предлагают оздоровительные программы и SPA с открытыми бассейнами.

Архыз - стартовая площадка Северо-Кавказского туристического кластера, флагманский курорт АО "Кавказ.РФ". Курорт был построен за 2,5 года. Он ориентирован на активный семейный отдых.

Архыз демонстрирует устойчивый рост турпотока каждый год с момента открытия. Средний прирост посетителей от года к году - больше 20%. В сезоне 2020-2021 годов трассы были открыты для катания с 28 ноября по 25 апреля, турпоток за это время составил 565 тыс. человек. Это на 67% больше по сравнению с зимним сезоном 2019-2020 годов.