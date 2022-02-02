В Ульяновской области приостановили плановые медосмотры из-за ситуации с коронавирусом

УЛЬЯНОВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Ульяновской области приостановили плановые медицинские осмотры и диспансеризацию из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой министерства здравоохранения региона.

"Как и в некоторых других регионах страны, нами принято решение временно приостановить плановые медицинские осмотры и диспансеризацию взрослых и детей, работу дневных стационаров, кроме плановой онкологической помощи и оказания помощи детям", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Александра Гашкова.

Министр уточнил, что вся экстренная помощь сохранена в полном объеме. "Временно свободные медицинские работники будут направлены на помощь коллегам в первичное звено. Это вынужденная временная мера для сохранения здоровья населения", - процитировали Гашкова в пресс-службе.

На данный момент для помощи медикам уже привлечено более 100 студентов со второго по шестой курс и ординаторов, а также более 40 человек волонтерского движения, которые направлены для работы в кол-центрах, регистратуре и на так называемых входных фильтрах. Чтобы сократить время прибытия медиков к пациентам, внутри поликлиник перераспределен санитарный автотранспорт - все имеющиеся единицы задействованы для этих целей. "Для того, чтобы не оставить без медицинской помощи пациентов соматического профиля, для выездов к ним привлечен автопарк регионального правительства и администраций муниципальных образований", - отмечается в сообщении.

Министерство здравоохранения также усилило работу телемедицинского центра для обзвона не только пациентов с коронавирусом, но и группы в возрасте 60 лет и старше. На сегодняшний день телемедицинские консультации проводят 52 специалиста. На базе центра также внедрен алгоритм выписки и закрытия листков нетрудоспособности в дистанционном режиме и алгоритм выписки рецептов без необходимости очного посещения медицинских организаций.

По информации специалистов регионального министерства здравоохранения, в регионе резко возросло число выявленных случаев коронавируса. Так, ежедневно фиксируется уже более 800 пациентов с подтвержденной инфекцией, тогда как в пик предыдущей волны коронавируса выявлялось порядка 600-650 случаев в сутки. Нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено в ряде учреждений выросла в семь раз.