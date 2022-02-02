Эндокринолог Минздрава попросил Путина поддержать программу борьбы с диабетом

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Главный внештатный специалист - эндокринолог Минздрава Иван Дедов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать федеральную программу по борьбе с сахарным диабетом. По его словам, отечественные эндокринологи уже готовы включиться в его реализацию и оказывать высококлассную медицинскую помощь.

"Владимир Владимирович, финансовой основой вот такого проекта могла бы, конечно, стать федеральная программа борьбы с сахарным диабетом, как сегодня успешно работает программа борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поддержите этот проект - и вся эндокринологическая рать готова уже сегодня включиться в реализацию. Потому что в самое обозримое будущее мы можем гарантировать высококлассную помощь многим-многим миллионам наших соотечественников", - сказал он в среду на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле.

Дедов отметил, что во время пандемии коронавируса больные сахарным диабетом стали самой уязвимой когортой среди взрослого населения. "На этот вызов мы предлагаем принципиально изменить структуру и функционал эндокринологической службы. Это принципиально новые первичные специализированные отделения, это региональные поликлинического типа центры мониторинга здоровья каждого больного. Это новые стационары, и, конечно, принципиально новые программы подготовки и переподготовки кадров", - добавил он.