Лысенко считает, что в будущем от ковида придется регулярно ревакцинироваться

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вакцинироваться от коронавирусной инфекции в будущем придется ежегодно. Об этом сообщила журналистам в среду главный врач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко.

"Безусловно, в перспективе, я думаю, что <...> мы будем жить в ежегодном режиме вакцинирования, как это происходит во время респираторного вируса", - сказала Лысенко.

Главврач добавила, что вакцинироваться от коронавирусной инфекции российскими препаратами раз в полгода достаточно для иммунитета.

"На сегодня для отечественных вакцин, которые показали максимальную эффективность в мутациях бесконечных COVID-19, мы однозначно можем сказать, что [вакцинация] раз в шесть месяцев [дает] достаточный уровень иммунизации, который на сегодня актуален", - сказала Лысенко.