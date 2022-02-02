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Пандемия COVID-19
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Лысенко считает, что в будущем от ковида придется регулярно ревакцинироваться

Главный врач городской клинической больницы № 52 в Москве сообщила, что это будет происходить как во время респираторного вируса
Главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко Владимир Гердо/ТАСС
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Главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вакцинироваться от коронавирусной инфекции в будущем придется ежегодно. Об этом сообщила журналистам в среду главный врач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко.

"Безусловно, в перспективе, я думаю, что <...> мы будем жить в ежегодном режиме вакцинирования, как это происходит во время респираторного вируса", - сказала Лысенко.

Главврач добавила, что вакцинироваться от коронавирусной инфекции российскими препаратами раз в полгода достаточно для иммунитета.

"На сегодня для отечественных вакцин, которые показали максимальную эффективность в мутациях бесконечных COVID-19, мы однозначно можем сказать, что [вакцинация] раз в шесть месяцев [дает] достаточный уровень иммунизации, который на сегодня актуален", - сказала Лысенко.

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