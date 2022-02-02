В Грозном проходит митинг с требованием привлечь к ответственности семью Янгулбаевых

ГРОЗНЫЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Митинг проходит в среду на центральной площади Грозного. Как передает корреспондент ТАСС, собравшиеся требуют привлечь к ответственности семью федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева за пособничество терроризму и оскорбление чувств верующих.

Акция проходит спокойно. Хотя она не была согласована с властями, сотрудники правоохранительных органов следят за порядком, но никого не разгоняют.

Ранее в интернете распространились аудиозаписи с оскорблением религиозных деятелей Северного Кавказа, в частности шейха Кунта-Хаджи Кишиева. Их авторство приписывают сыновьям Сайди Янгулбаева, которых также связывают с признанным экстремистским Telegram-каналом (один из них, Ибрагим, объявлен в федеральный розыск в рамках дела о публичных призывах к терроризму). Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее призвал иностранные государства, где могут находиться братья Янгулбаевы, передать их России.

Ситуация получила широкий резонанс в конце января, когда в Нижегородской области была задержана жена Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева. Ее доставили в Грозный как свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в 2019 году, а позднее суд дал ей 15 суток ареста за оскорбление сотрудника полиции. Кадыров заявил, что задержавшие Мусаеву полицейские действовали в соответствии с законом и предварительно согласовали свои действия с нижегородскими коллегами.