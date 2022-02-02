Кабмин Украины разрешил выплачивать подросткам по $35 за вакцинацию

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины внесло изменения в свое постановление, которыми разрешило выплачивать детям с 14 лет по 1 000 гривен (более $35) за прохождение полного курса вакцинации от коронавируса. Такое решение было принято в среду на заседании кабмина.

"Получателем помощи является физическое лицо - гражданин Украины в возрасте от 18 лет, которому присвоен регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, или в возрасте от 14 лет, который имеет паспорт гражданина Украины и (или) паспорт гражданина Украины для выезда за рубеж", - говорится в постановлении. До этого получить выплату могли только граждане от 18 лет.

Уточняется, что выплата может быть потрачена для оплаты услуг, в том числе в сфере образования, для этого у граждан есть четыре месяца от даты ее получения.

Премьер сообщил на заседании, что за время действия программы уже выделено из бюджета страны около 2,3 млрд гривен (более $81,2 млн).

Ранее в офисе президента Украины сообщили, что глава государства поставил задачу подготовить программу выплаты 1 тыс. гривен прошедшим полный курс вакцинации гражданам в возрасте от 12 до 18 лет.

Всего на Украине привито от коронавируса почти 15,4 млн человек, из которых почти 14,7 млн получили обе дозы препарата.