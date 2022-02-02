Руководитель казачьего хора попросил президента поддержать создание культурного центра

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко попросил президента РФ Владимира Путина поддержать создание единого центра, который объединил бы репетиционную площадку, студию звукозаписи, детскую школу искусств и другие структурные подразделения.

В среду Владимир Путин вручил Виктору Захарченко золотую медаль Героя Труда РФ. После вручения Захарченко обратился с несколькими просьбами к президенту.

"Кубанский казачий хор занимает духовно-нравственные и патриотические позиции. Нам надо решить вопросы, чтобы объединить все в один центр: научно-исследовательский центр, школу одаренных детей в области народной культуры, которой уже 35 лет, иконописную мастерскую и так далее. Не должен хор, который был на всех континентах, имеющий огромное число наград, волочить такое существование, что негде репетировать и негде записывать коллектив, это очень важно", - сказал Захарченко.

Также он попросил Путина оказать поддержку Кубанскому казачьему хору в праздновании юбилейной даты - 210-летия с момента создания коллектива.

Кубанский казачий хор основан в 1811 году. В репертуар коллектива входят кубанские казачьи, русские и украинские народные песни, а также песни на стихи русских и украинских поэтов в обработке Виктора Захарченко - художественного руководителя коллектива. Кубанский казачий хор является одним из ведущих творческих коллективов региона и брендом Краснодарского края.

Виктор Захарченко родился 22 марта 1938 года в станице Дядьковской Краснодарского края. С 1974 года является художественным руководителем Кубанского казачьего хора. Под его руководством коллектив неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, удостоен почетного звания "академический" и награжден орденом Дружбы народов. В 1990 году по инициативе Захарченко был создан Центр народной культуры Кубани, который стал системообразующим учреждением в сфере изучения и сохранения традиционной культуры.