Работники транспортной сферы Молдавии на три дня приостановят перевозки пассажиров

КИШИНЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Работники транспортной сферы Молдавии приостановят пассажирские перевозки в стране с 7 по 9 февраля, требуя от властей повысить тарифы и пресечь коррупцию в отрасли.

"Перевозчики не выйдут на рейсы с 7 по 9 февраля. В этот период прекратят деятельность национальные маршруты. Движение будет возобновлено 10 февраля", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA). В нем отмечено, что забастовка связана с тем, что правительство не откликнулось на требования "представить расчеты размера тарифа на транспортные услуги, не утвердило акт об установлении размера тарифа для автовокзалов, не отказалось от защиты незаконных транспортных схем".

Ранее руководство (APOTA) обвинило правительство в некомпетентности и нежелании договариваться о тарифах, которые не покрывают расходы транспортников из-за постоянного роста цен на топливо и другие услуги. Работники отрасли отмечают также проблемы изношенности автопарка, нехватки кадров - за время пандемии многие регулярные рейсы были отменены из-за нерентабельности, уволилось более тысячи водителей. Также они терпят убытки из-за деятельности нелегальных перевозчиков.

Со своей стороны курирующий отрасль вице-премьер Молдавии Андрей Спыну обвинил транспортников в шантаже. "Маленькая группа перевозчиков начала шантажировать целую страну, что остановит движение транспорта. <...> Призываю всех перевозчиков не поддаваться на провокации", - написал он на своей странице в Facebook. Он также посоветовал транспортникам, вместо того чтобы бастовать, "обновить парк автобусов, поднять качество услуг и выдавать билеты пассажирам".