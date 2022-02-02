Многофункциональный центр с приютом для собак планируют открыть в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Проекты нескольких приютов для бездомных животных разработали в Хабаровском крае. В регионе также планируют создать многофункциональный центр с ветеринарной лечебницей и дрессировочной площадкой, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"В Хабаровском крае сейчас разработано несколько проектов по созданию приютов. По инициативе местных властей один из них может появиться в районе Березовского шоссе в региональном центре. На краевом уровне также прорабатывается вопрос создания многофункционального центра "Спутник", который будет включать в себя гостиницу для домашних животных, приют для собак без владельцев, площадки для выгула, дрессировки, ветеринарные лечебницы и прочее. Специалисты центра также займутся поиском новых хозяев для брошенных животных", - говорится в сообщении.

Также регион предлагает внести ряд поправок в федеральный закон об ответственном обращении с животными, в частности определить понятие "агрессивное животное" и установить порядок отнесения животного к данной категории, а также предусмотреть возможность усыпления в случае, если животное проявляет признаки немотивированной агрессивности.

Депутат Законодательной думы края Наталья Коваленко отметила, что изменить ситуацию с нападением собак в лучшую сторону поможет ужесточение штрафов для нерадивых хозяев. "Собаки, которые кусают, - это нередко собаки поднадзорные, которые находятся на самовыгуле. Они могут принадлежать предприятию, могут принадлежать хозяину. Мы можем в поселении оштрафовать человека согласно правилам благоустройства поселения, где прописано, что собака хозяйская не должна находится на территории детского сада, школы, но ничего не сказано о том, что собака не должна по улицам бегать", - подчеркнула она в беседе с ТАСС.

Коваленко добавила, что важно также ввести обязательные уроки биоэтики для детей, чтобы научить их, как вести себя не только с уличными животными, но и с домашними, поскольку иногда питомцы могут нападать во время игры.