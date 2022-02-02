Эксперт: показатели снижения наркозаболеваемости в РФ не учитывают данные частных клиник

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Официальные показатели заболеваемости наркологическими расстройствами в России последние 10 лет снижаются, однако такая статистика учитывает обращения за помощью только в государственные клиники, частные учреждения и врачи не учитываются. Об этом в среду сообщила директор Национального научного центра наркологии - филиала ФГБУ "ФМИЦПН им. В.П. Сербского" Минздрава России Татьяна Клименко.

"Последние 10 лет у нас все показатели наркологической заболеваемости, [по ним] идет тенденция вниз. Почему <...> надо относиться осторожно, хотя мы к этому относимся с оптимизмом, дело в том, что эта официальная статистика включает только больных, которые обратились за наркологической помощью <...>, и она включает только тех, кто обратился в государственные наркологические учреждения. Все, кто обратился к частным врачам, в частные структуры <...>, они в эту статистику не попали, а значит, чем больше частно практикующих врачей и чем больше частных клиник, а у нас их количество растет, тем меньше обращаемость в государственную наркологию, и тем лучше у нас цифры государственной статистике", - сказала она на экспертной дискуссия "Профразговор" на тему: "На игле: повлияла ли пандемия на наркозависимость в России".

В качестве примера Клименко рассказала, что снижение показателей по наркологической заболеваемости в РФ за 2020-2021 годы было в два раза выше ожидаемых данных. "Это вызвало недоумение, и когда мы проанализировали [ситуацию], то оказалось, действительно, в государственную наркологию с 2020 года произошел резкий обвал обращаемости", - отметила эксперт, добавив, что, в частности, это было связано с перепрофилированием коек для пациентов с ковидом, привлечением врачей-наркологов к оказанию помощи ковидным пациентам, а также в целом с ограничительными мерами из-за эпидобстановки. "Огромное количество исследований, которые проводились в нашей стране, которые проводятся за рубежом, которые проводятся по целевому контингенту лиц, которые обращаются за медпомощью в целом, они говорят о том, что уровень наркопотребления в ситуации пандемии повышается", - добавила она.

Изменения в обществе

При этом Клименко отметила, что самое главное, что сегодня удалось преодолеть, это "моду" на употребление наркотиков. "Сейчас все-таки у молодого поколения сформировалась мода на социальную успешность, на здоровье, на ведение здорового образа жизни, и это очень серьезное достижение. Но на фоне этой новой моды внешне уже сложно определить, сколько вокруг тебя потребителей наркотиков. Если раньше люди этим куражились, то сейчас это скрывается", - заключил она.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян говорят, что среди их близких и знакомых нет людей, употребляющих наркотики, 7% признались, что знают таких. Отвечая на вопрос, стало ли больше или меньше за последние несколько лет людей, принимающих наркотики, 40% затруднились ответить, 30% предположили, что стало больше (на селе так ответили 38%), 17% полагают, что осталось столько же, и 13% уверены, что стало меньше.