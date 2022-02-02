Путин заявил, что миссия россиян заключается в развитии и укреплении русского мира

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Миссия россиян заключается в укреплении и развитии многогранного русского мира. Такое мнение высказал президент Владимир Путин, завершая церемонию вручения государственных наград.

"Владыка Иларион применительно к православному миру сказал: "Не мы созидали, не нам разрушать". Конечно! Я могу сказать применительно ко всему русскому миру, который так же, как наша страна, является <…> и многоконфессиональным, и многонациональным, он такой многоликий русский мир, огромный - не мы его создавали, но наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что делать это возможно благодаря таким выдающимся людям, как те, кто собрался в Кремле и был удостоен государственных наград. "Низкий поклон вам", - заключил глава государства.