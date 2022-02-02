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Пандемия COVID-19

В Петербурге количество амбулаторных ковид-пациентов превысило отметку в 110 тыс.

В городе свободны 16,5% коек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении, составило 116,5 тыс. человек в Петербурге, такие данные приводит пресс-служба Смольного. Это почти на 50% больше показателя прошлой недели.

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Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, количество людей, получающих бесплатную лекарственную терапию на дому, выросло с прошлой недели более чем на 50% и составило 114,2 тыс. Число госпитализаций держится на уровне последних дней - более 700 человек в сутки, всего в больницах города находятся более 7,6 тыс. пациентов. Количество людей с коронавирусом в тяжелом состоянии не увеличивается, показатель на ИВЛ сохраняется в привычных пределах - 319 человек, в реанимации находятся 599.

Как следует из отчета, в городе увеличили коечный фонд более чем до 9,1 тыс. коек для больных с коронавирусной инфекцией, 16,5% из них остаются свободными.

Ранее председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец сообщал, что число госпитализаций суммарно всех возрастов выросло на 39% с прошлой недели, поэтому требуется увеличение коечного фонда. 1 февраля вновь начал работу седьмой павильон в госпитале "Ленэкспо", помимо этого, добавляются места в городской больнице №20, в детской больнице №22 и в Педиатрическом университете.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 19 234 человек. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 865 013 человек (4 315 за сутки), умерли 30 022 (63 за сутки).

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