Президент Болгарии ушел на карантин

СОФИЯ, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев ушел в среду на карантин, так как его супруга Десислава заболела коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент чувствует себя хорошо, его тест на коронавирус отрицательный. Президент отменяет запланированные по программе встречи в ближайшие несколько дней", - говорится в сообщении.

В Болгарии продолжается рост числа заразившихся COVID-19, за прошедшие сутки оно увеличилось на 11 143 человека, положительными оказались около 27% тестов. В стране умерли 87 пациентов с коронавирусом (82,76% из них не были вакцинированы), общее количество умерших достигло 33 405. Число госпитализированных увеличилось до 5 799, из них 533 находятся в отделениях интенсивной терапии. Всего в стране, где проживает около 6,5 млн человек, в настоящее время ковидом инфицированы 250 935 человек, а за все время пандемии - более 963 тыс.