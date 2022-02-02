Представитель ВОЗ на фоне ситуации с ковидом призвала россиян "не расслабляться"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович призвала россиян не расслабляться на фоне снижения числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией.

"Цифра (число госпитализированных в сутки - прим. ТАСС) снижается, но не надо расслабляться, потому что госпитализированные есть, а еще люди умирают", - сказала Вуйнович в среду в эфире Первого канала, отметив, что каждое утро просматривает статистику по ковиду на сайте стопкоронавирус.рф.

Представитель ВОЗ заявила, что штамм "дельта" еще остался в России, так как размеры страны большие. "Омикрон" идет волнами, вытесняет дельту", - добавила она.

Число госпитализаций из-за коронавируса в РФ за сутки составило 17 201, что на 1,6% ниже показателя предыдущего дня. Оно снизилось в 42 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее число госпитализаций составило 17 487. В 40 регионах число госпитализаций увеличилось.