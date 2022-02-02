Обучение в мастерской "Школа лидеров СКФО" форума "Машук" в августе пройдут 150 студентов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Мастерская "Школа лидеров СКФО", которая поможет студентам в реализации и продвижении социальных бизнес-проектов, будет проведена в августе в рамках ежегодного форума "Машук". Для участия в проекте на конкурсной основе отобрано 150 наиболее активных студентов из регионов Северного Кавказа, сообщил председатель общероссийского общественного движения "Всероссийский межнациональный союз молодежи" Кантемир Хуртаев.

"Летом мы планируем на "Машуке" организовать площадку, соответствующую мастерскую под одноименным названием "Школа лидеров СКФО", где соберем наиболее активных и успешных ребят, пригласим туда различные бизнес-акселераторы, бизнес-инкубаторы, которые будут с ребятами в дальнейшем работать с их социальными бизнес-проектами для того, чтобы они могли их дальше двигать", - заявил он в рамках научно-практической конференции в Общественной палате РФ.

Хуртаев отметил, что на данный момент занятия с участниками проекта "Школа лидеров СКФО", цель которого заключается в создании дополнительных условий для самореализации талантливой молодежи, проводятся в формате онлайн-тренингов. По его словам, сформирован пул наставников, состоящий из 100 представителей округа, работающих в сферах IT, предпринимательства, бизнеса. Для них на конкурсной основе отобрали 150 молодых талантливых студентов-подопечных.

"Сейчас до лета будет организовано индивидуально-наставническое взаимодействие между наставниками и подопечными, также будут проходить онлайн-тренинги по развитию лидерских качеств, эмоционального интеллекта", - уточнил он.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" - социально-образовательный проект, направленный на поддержку инициатив молодежи в области экономики, права, политики, журналистики, науки, инноваций, информационных технологий, гражданского общества, культуры, добровольчества. Мероприятие включает в себя образовательные программы, лекции, мастер-классы, встречи с известными российскими политиками, представителями культуры, спорта и др. В рамках форума проводится конкурс предпринимательских и общественных проектов. Лучшие идеи получают гранты для дальнейшей реализации.