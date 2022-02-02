Лысенко: россияне будут гордиться отечественной медициной, пройдя через пандемию

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пандемия новой коронавирусной инфекции является не только испытанием, это повлечет за собой и определенную перезагрузку. Прохождение через этот непростой период приведет к тому, что люди начнут гордиться отечественной медициной, уверена главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко.

"Все то, что продемонстрировало российское здравоохранение - особенная медицина с колоссальными традициями, с абсолютно иной идеологией, чем у наших западных коллег, - дает возможность ощущать гордость за все эти процессы, которые происходят. <…> Надеюсь, вот этот непростой период приведет к тому, чего все медики очень давно хотели, - чтобы жители страны гордились российской медициной", - сказала Лысенко во время церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Она указала, что весь мир сейчас живет в непростой период. "Да, к сожалению, он продолжается, но мне кажется, что пандемия, как и любое испытание, несет в себе какое-то очищение и перезагрузку. Потому что мы уже никогда не будем такими, какими мы были до", - подчеркнула главврач.

"Когда от слова "необходимо" до слова "сделано" проходили считанные минуты, безусловно, хочу сказать больше спасибо своей второй семье - своему коллективу, без которого никогда бы и ничего не получилось. Это люди глубоко профессиональные и главное, что их отличает от многих, - из 3 тыс. человек ни один не развернулся и не сдался под обстоятельствами для нас неожиданными, новыми и по-человечески страшными", - подчеркнула специалист.

Марьяне Лысенко было присвоено звание Герой труда РФ.

"Это действительно большая награда и большая ответственность. <...> Безусловно, совершенно особенным моментом в период пандемии для нас явилось учреждение государственных наград, которые теперь в нашей профессии существуют, - это профессиональные награды: Орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Это действительно великое событие для медиков всей страны", - добавила Лысенко.