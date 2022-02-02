"Дождь" рассчитывает на реакцию правоохранительных органов на слова Кадырова

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Телеканал "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом) ожидает реакции правоохранительных органов на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего канал террористами и пособниками террористов. Соответствующее заявление редакции опубликовано в среду на сайте "Дождя".

"Мы рассчитываем на немедленную реакцию правоохранительной системы и политического руководства России. <...> Сейчас мы решаем, какую юридическую форму примет наш ответ", - говорится в сообщении.

Ранее Кадыров в видеообращении назвал журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, члена СПЧ и председателя "Комитета против пыток" Игоря Каляпина, а также телеканал "Дождь" террористами и пособниками террористов. "Новая газета" обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело, а глава СПЧ Валерий Фадеев призвал Кадырова в своих высказываниях оставаться в правовом поле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что обращение радиостанции "Эхо Москвы" по этой ситуации будет доведено до сведения Владимира Путина.