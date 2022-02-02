{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Дождь" рассчитывает на реакцию правоохранительных органов на слова Кадырова

Глава Чечни ранее в видеообращении назвал журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, члена СПЧ и председателя "Комитета против пыток" Игоря Каляпина, а также телеканал "Дождь" террористами и пособниками террористов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Телеканал "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом) ожидает реакции правоохранительных органов на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего канал террористами и пособниками террористов. Соответствующее заявление редакции опубликовано в среду на сайте "Дождя".

"Мы рассчитываем на немедленную реакцию правоохранительной системы и политического руководства России. <...> Сейчас мы решаем, какую юридическую форму примет наш ответ", - говорится в сообщении.

Ранее Кадыров в видеообращении назвал журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, члена СПЧ и председателя "Комитета против пыток" Игоря Каляпина, а также телеканал "Дождь" террористами и пособниками террористов. "Новая газета" обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело, а глава СПЧ Валерий Фадеев призвал Кадырова в своих высказываниях оставаться в правовом поле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что обращение радиостанции "Эхо Москвы" по этой ситуации будет доведено до сведения Владимира Путина.

Теги
Россия
Верховный суд признал движение "Колумбайн" террористическим
Верховный суд признал движение "Колумбайн" террористическим
Читать полностью