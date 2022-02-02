В шести уральских городах запустят школы авторских маршрутов для развития туризма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Бесплатные школы авторских маршрутов запустят в марте в шести городах Свердловской области - Ирбите, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Первоуральске, Нижнем Тагиле и Серове - при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В результате планируется создать не менее двух туристических маршрутов, путеводителей и аудиогидов в каждом из этих населенных пунктов, сообщил в среду в Уральском региональном центре ТАСС руководитель Центра авторских экскурсий "Екбгуляем" и школы Дмитрий Москвин.

"Стартовал набор в Школу авторских маршрутов. <…> И в течение 2022 года с марта по сентябрь планируется серия тренинговых мероприятий, практических занятий, несколько ивентов, которые ориентированы на три конечных продукта - авторские экскурсии, аудиогиды и авторские путеводители. В качестве основных точек, в которых будет реализован проект, выбрано шесть городов Свердловской области: Ирбит, Каменск-Уральский, Красноуфимск, Первоуральск, Нижний Тагил и Серов. <…> У нас в каждом городе должно быть не менее 10 участников, <…> кроме того, мы должны будем оставить в каждом городе не менее двух экскурсий, двух путеводителей, двух аудиогидов", - сказал он, уточнив, что к обучению привлекут разных специалистов отрасли, а стать "учеником" сможет любой желающий вне зависимости от опыта работы в этой сфере или его отсутствия - заявки принимаются до 20 февраля.

Москвин отметил, что города для проекта выбрали на основе анализа транспортной доступности для туристов и предпосылок для развития здесь внутреннего туризма. "Например, люди проезжают мимо Серова, когда двигаются на Конжаковский камень (самая высокая гора в Свердловской области). И пока не так много поводов, почему они могли бы задержаться в самом Серове - мы считаем, что это некоторое упущение, и имеет смысл поискать людей, которые смогут интересно, красиво показать город, рассказать о разных его локациях, историях, об индустриальном, об архитектурном наследиях города", - рассказал он.

Вице-президент Уральского cоюза экскурсоводов и гидов-переводчиков Константин Брыляков пояснил, что ввиду ситуации с пандемией возросла популярность уральских направлений внутреннего туризма. Но если в Екатеринбурге дела с гидами обстоят хорошо, то уже в населенных пунктах региона чувствуется их нехватка. "Пришло время поделиться нашим опытом с городами Свердловской области. Урал, действительно, является сейчас очень популярным направлением", - подчеркнул он.

Школу авторских маршрутов впервые провели в 2017 году при Уральском филиале ГЦСИ-РОСИЗО, затем дважды при Музее истории Екатеринбурга, а также в Перми и Чусовом. Обучение прошли более 150 человек. В 2022 году проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а его география была расширена.