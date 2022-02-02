Правительство Литвы приостановило действие свидетельства о вакцинации

ВИЛЬНЮС, 2 февраля. /ТАСС/. Кабинет министров Литвы на заседании в среду решил приостановить действие документа о вакцинации - так называемого паспорта возможностей, обладатели которого пользовались льготами в посещении больших торговых центров, непродовольственных магазинов, заведений общепита, публичных мероприятий. Члены кабинета единогласно приняли соответствующее постановление.

"С субботы действие паспорта возможностей приостанавливается. Этот документ выполнил задачи по активизации вакцинирования, которые ставились при его введении, позволил избежать карантина", - отметил министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Кабмин также отменил обязательное периодическое тестирование работников определенных сфер хозяйственной и публичной деятельности.

С 13 сентября 2021 года без специального документа, который выдавался привитым от коронавируса или переболевшим COVID-19, в Литве нельзя было попасть в торговые центры, площадь которых составляет более 1,5 тыс. кв. м, во все непродовольственные магазины. Таким лицам не предоставлялся ряд контактных услуг, был закрыт вход в заведения общепита, на публичные мероприятия. 28 декабря вступило в силу требование такого документа не только для взрослых, но и для детей 12 лет и старше.