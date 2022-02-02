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Пандемия COVID-19

Правительство Литвы приостановило действие свидетельства о вакцинации

Также кабмин отменил обязательное периодическое тестирование работников определенных сфер хозяйственной и публичной деятельности

ВИЛЬНЮС, 2 февраля. /ТАСС/. Кабинет министров Литвы на заседании в среду решил приостановить действие документа о вакцинации - так называемого паспорта возможностей, обладатели которого пользовались льготами в посещении больших торговых центров, непродовольственных магазинов, заведений общепита, публичных мероприятий. Члены кабинета единогласно приняли соответствующее постановление.

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"С субботы действие паспорта возможностей приостанавливается. Этот документ выполнил задачи по активизации вакцинирования, которые ставились при его введении, позволил избежать карантина", - отметил министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Кабмин также отменил обязательное периодическое тестирование работников определенных сфер хозяйственной и публичной деятельности.

С 13 сентября 2021 года без специального документа, который выдавался привитым от коронавируса или переболевшим COVID-19, в Литве нельзя было попасть в торговые центры, площадь которых составляет более 1,5 тыс. кв. м, во все непродовольственные магазины. Таким лицам не предоставлялся ряд контактных услуг, был закрыт вход в заведения общепита, на публичные мероприятия. 28 декабря вступило в силу требование такого документа не только для взрослых, но и для детей 12 лет и старше.

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ЛитваПандемия COVID-19
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