Суд признал недействующими новые правила застройки в Кирове

КИРОВ, 2 февраля. /ТАСС/. Суд признал недействующими новые правила землепользования и застройки в Кирове, в которых ранее областная прокуратура нашла коррупциогенные факторы, сообщил в среду на своей странице в Facebook юрист Ян Чеботарев.

Как ранее сообщал ТАСС, в конце декабря прокуратура внесла протест на новые правила землепользования и застройки в Кирове, так как они, по мнению ведомства, противоречат нормам Градостроительного кодекса и закона о защите конкуренции и содержат коррупциогенные факторы. В частности, правила содержат ограничения для застройщиков и собственников земельных участков на использование по целевому назначению. Кроме того, нормативный акт подписали без заключения прокуратуры о его правовой экспертизе.

"2 февраля Кировский областной суд удовлетворил в полном объеме административный иск Ассоциации СРО "Объединение строителей Кировской области" и признал недействующими с момента издания (незаконными) постановление правительства Кировской области № 524-П от 30 сентября 2021 года об увеличении территории исторического поселения Кирова (Вятка, Хлынов), установлении новых границ, а равно решение управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области от 1 октября 2021 года №23, которым внесены изменения в предмет охраны такого увеличенного в размерах исторического поселения, в частности - установлены ограничения по высотности застройки такой "исторической" территории", - написал Чеботарев.

Он отметил, что, защищая интересы строителей, ссылался на то, что и правительство области и управление приняли свои нормативные акты без надлежащего обоснования.

Как ранее писали местные СМИ, в Кирове в 2021 году резко сократилось число выданных разрешений на строительство, из-за чего застройщики вынуждены были терпеть убытки.