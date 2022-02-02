Техвуз Дагестана бесплатно подготовит к ЕГЭ детей с ограниченными возможностями и сирот

МАХАЧКАЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ) проведет бесплатные курсы по ЕГЭ для детей с ограниченными возможностями и детей-сирот, об этом сообщил ТАСС ректор вуза Нурмагомед Суракатов.

"В этом году ДГТУ проведет обучение в рамках подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, обществознанию. При этом обучение для детей с ограниченными возможностями и детей-сирот будет бесплатным. Более того, учащиеся будут получать стипендию весь период обучения", - рассказал Суракатов.

Занятия начнутся в октябре и продлятся по апрель следующего года. Они будут проходить на факультете дополнительного образования и профессиональной подготовки очно и очно-дистанционно.

Кроме того, с 8 февраля 2022 года профессорско-педагогическим составом ДГТУ будут проводиться онлайн-занятия по математике, физике и информатике. "Этот социальный образовательный проект, направленный на оказание безвозмездной помощи в подготовке к ЕГЭ, реализуется техническим университетом уже на протяжении нескольких циклов", - отметил ректор.

Особенностью университетских онлайн-лекториев является их общедоступный характер. Прослушать лекции ученых ДГТУ могут не только ученики, но и студенты и даже педагоги. Благодаря данному проекту у жителей Республики Дагестан появляется возможность не только получить дополнительные знания и навыки, но и познакомиться с учеными ДГТУ. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований лектории будут проводиться в удаленном формате

Дагестанский университет выпустил более 50 тыс. специалистов. В структуре вуза 12 факультетов, три филиала в Каспийске, Кизляре и Дербенте, 46 кафедр. В его системе пять НИИ и 19 специализированных центров, в том числе крупнейший в СКФО Центр современных информационных технологий, где используется суперкомпьютер.