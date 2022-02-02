Компенсации после ураганного ветра получили 750 жителей Ставрополя

СТАВРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. В Ставрополе 750 жителей получили единовременные выплаты на восстановление поврежденных ураганным ветром домов, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города. За счет бюджета люди получают выплаты по 10 тыс. рублей.

"Выплаты уже получили 750 человек. Формирование списков пострадавших от стихии жителей продолжается. Из 454 заявок обследовано 449 адресов. Работа в этом направлении идет к завершению", - цитирует пресс-служба главу города Ивана Ульянченко.

Ураганный ветер с порывами до 30 м в секунду отмечался в Ставрополе и некоторых округах края в середине января 2022 года. В городе был введен режим чрезвычайно ситуации для устранения последствий непогоды.

Ранее в краевом министерстве ЖКХ журналистам сообщали, что в ремонте после ураганного ветра нуждаются более 100 жилых домов и более десяти социальных объектов. В многоквартирных домах, где повреждения незначительны, ремонты проводят управляющие компании. Там, где зафиксированы серьезные повреждения кровли, ремонт проводит краевой Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.