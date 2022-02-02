В Москве итоговое сочинение в резервный срок написали более 8 тыс. человек

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Свыше 8 тыс. человек написали итоговое сочинение в резервный срок в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки в среду.

"Итоговое сочинение (изложение) 2 февраля написали более 8 тыс. человек. Свои результаты участники смогут узнать в своих образовательных организациях либо на официальном портале мэра и правительства Москвы не позднее 16 февраля", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора Московского центра качества образования Андрея Постульгина.

В пресс-службе добавили, что кроме одиннадцатиклассников в нем приняли участие выпускники прошлых лет, обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального образования и иностранных образовательных организаций. Это были те ребята, которые в декабре получили за эту работу "незачет" либо не явились на нее по уважительным причинам. Еще один дополнительный срок для участников - 4 мая.

"Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов условием допуска к государственной итоговой аттестации. Также результаты сочинения могут учитываться как индивидуальное достижение при поступлении в определенные вузы. Результаты действительны в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его повторно", - говорится в сообщении.

Все вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации и итогового сочинения (изложения) в Москве, можно задать по телефону информационно-консультационного центра Регионального центра обработки информации города Москвы: +7 499 653-94-50. Также информация по проведению экзаменов и итогового сочинения (изложения) размещена на официальном сайте центра.